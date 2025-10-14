На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянам рассказали, кто получит семейную выплату в 2026 году

Котяков: около 7,3 млн работающих родителей получат семейную выплату в 2026 году
Александр Астафьев/РИА «Новости»

Дополнительную соцподдержку в виде семейной налоговой выплаты в 2026 году получат 7,3 млн работающих родителей, на воспитании у которых находится около 11 миллионов детей. Об этом сообщил глава Минтруда России Антон Котяков, передает пресс-служба ведомства.

«По предварительным расчетам дополнительную поддержку получат порядка 7,3 миллиона работающих родителей двух и более детей», — сказал он, подчеркивая, что в этих семьях воспитываются около 11 млн детей.

Сообщается, что государство выделит порядка 119 млрд рублей на выполнение этой задачи. По словам министра, ставка на перерасчет подоходного налога составит 6% — на него смогут претендовать семьи с двумя и более детьми, со среднедушевым доходом ниже 1,5 прожиточного минимума по региону. Кроме того, имущество таких родителей должно соответствовать установленным Минтрудом критериям, а получатель не должен иметь долгов по алиментам.

До этого председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов заявил, что со следующего года работодатели будут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей без уплаты НДФЛ за рождение ребенка.

Ранее в России предложили снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей.

