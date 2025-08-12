На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В СРЗП предлагают снижать пенсионный возраст в зависимости от количества детей

В СРЗП предложили снижать пенсионный возраст родителей за каждого ребенка
Наталья Селиверстова/РИА Новости

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой о введении возможности досрочного выхода на пенсию для родителей, в зависимости от числа детей. Об этом сообщает ТАСС.

Депутаты предложили внедрить «честную и экономически обоснованную» систему льгот по досрочному назначению страховой пенсии по старости для многодетных родителей, путем уменьшения пенсионного возраста в связи с количеством детей.

По мнению законодателей, необходимо снижать возраст выхода на пенсию на год для родителей двоих детей, на три года — для родителей троих детей и на пять лет — для родителей, воспитывающих четверых и более детей. По мнению авторов письма, данная инициатива направлена на стимулирование рождаемости, укрепление социальной справедливости и повышение уровня социальной защиты семей.

Как пояснил Миронов, в настоящее время многодетные матери имеют возможность досрочного выхода на пенсию, но для этого необходимо иметь определенный трудовой стаж и накопить определенное количество пенсионных баллов.

Ранее в Госдуме рассказали, кто из россиян может досрочно выйти на пенсию.

