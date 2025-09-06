В Минтруде рассказали о дополнительных мерах стимулирования рождаемости

Минтруд: работники с 2026 г. смогут получить до 1 млн рублей за рождение детей

С 2026 года работодатели смогут выплачивать сотрудникам до 1 млн рублей без уплаты НДФЛ за рождение ребенка. Об этом РИА Новости рассказал председатель Наблюдательного совета платформы «Неравнодушный человек», председатель Общественного совета при Минтруде РФ Константин Абрамов на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

По его словам, такие выплаты не будут облагаться налогами, такая мера будет выгодна как для бизнеса, так и для работника.

«Бизнесу выгодно взять понятного, испытанного человека, дать ему возможность уйти в декретный отпуск, максимально поддержать, тем самым поднять его лояльность и возвратить к себе на работу как можно скорее», — отметил Абрамов.

В августе председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый заместитель руководителя фракции Яна Лантратова обратились к министру труда и социальной защиты Антону Котякову с инициативой о введении возможности досрочного выхода на пенсию для родителей, в зависимости от числа детей.

По мнению законодателей, необходимо снижать возраст выхода на пенсию на год для родителей двоих детей, на три года — для родителей троих детей и на пять лет — для родителей, воспитывающих четверых и более детей. По мнению авторов письма, данная инициатива направлена на стимулирование рождаемости, укрепление социальной справедливости и повышение уровня социальной защиты семей.

Ранее в Госдуме рассказали о будущем маткапитала и поддержке многодетных семей.