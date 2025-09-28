Тысячи украинцев призывного возраста начали платить сети ресторанов быстрого питания McDonald's за трудоустройство, чтобы получить бронь от мобилизации. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По данным издания, сеть ресторанов быстрого питания стала получать преференции, как и госпредприятия, благодаря усилиям бывшего министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы. В свое время он отстаивал интересы McDonald's в стране, заявляя, что, несмотря на боевые действия, он должен остаться, так как это своего рода символ евроинтеграции.

Как стало известно Mash, всего в стране более 100 точек McDonald's, в которых работает 7,5 тысяч человек — три полка. За работу в сети ресторанов быстрого питания, которая гарантирует бронь от мобилизации, украинцы готовы платить до $15 тысяч, говорится в публикации. На фоне этого McDonald's отчитался о выручке за 2024 год. По сравнению с 2023-м она выросла на 30% и составила 13 млрд гривен (более $313 млн).

До этого глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал «величайшим позором» для ЕС насильственную мобилизацию на Украине. По его словам, во всем мире знают, что на Украине «ведется охота на людей». При этом граждане, которых принудительно мобилизуют, часто подвергаются избиениям. Сийярто отметил, что ответственность за насильственную мобилизацию несут не только конкретные чиновники на Украине, но и игнорирующие происходящее политики в Европе.

Ранее на Украине предложили мобилизовать женщин.