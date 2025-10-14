На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме отмечающим Хэллоуин россиянам посоветовали объявить себя друидами

Депутат Милонов: желающие отмечать Хэллоуин должны объявить себя потомками друидов
Pixel-Shot/Shutterstock/FOTODOM

В России предложили приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена) и запретить его отмечать. Депутат Госдумы Виталий Милонов поддержал эту инициативу, отметив, что речь идет в первую очередь о языческом празднике, который можно отнести к форме сектантства. Желающим отмечать эту дату он посоветовал зарегистрировать в Минюсте религиозную организацию и объявить себя «потомственными друидами».

Хэллоуин имеет языческие истоки, а его особенности его празднования неразрывно связаны с религиозными воззрениями, отметил депутат.

«Возможно ли проведение публичных мероприятий в рамках незарегистрированных религиозных организаций? Конечно, нет», — подчеркнул он в беседе с 360.ru.

Парламентарий добавил, что такой праздник следует приравнять к сектантству и запретить его в России. Тем же, кто желает его отмечать, Милонов посоветовал сначала зарегистрировать в Минюсте свою религиозную организацию.

«И тогда заявляйте себя в качестве потомственных друидов и празднуйте сколько хотите», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма и запретить на законодательном уровне в беседе с «Газетой.Ru» предложил депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его мнению, этот западный праздник подрывает «российские традиционные ценности», а его символика, связанная с нечистой силой и мраком, оказывает деструктивное влияние на неокрепшую психику подрастающего поколения. Он призвал воспитывать молодежь на основе собственных духовно-нравственных традиций, а не на заимствованных суррогатах.

Ранее сообщалось, что каждый десятый российский школьник планирует праздновать Хэллоуин.

