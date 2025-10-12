«Нечисть и мрак»: общественники призвали приравнять Хэллоуин к сатанизму

Депутат Брянской областной думы и глава движения «Россия Православная» Михаил Иванов призвал приравнять Хэллоуин к пропаганде сатанизма (Международное движение сатанизма признано в РФ экстремистским, его деятельность запрещена), чтобы россияне его не праздновали. Об этом он заявил в разговоре с «Газетой.Ru».

По мнению депутата, праздник подрывает «российские традиционные ценности».

«Западный праздник, чуждый нашей культуре и духовным основам, активно навязывается нашему обществу, и в первую очередь — детям. Его символика, связанная с нечистой силой и мраком, оказывает деструктивное влияние на неокрепшую психику подрастающего поколения и подрывает наши традиционные ценности», — сказал он.

Как считает Иванов, праздник необходимо запретить на законодательном уровне.

«По своей сути и воздействию на сознание людей пропаганда Хэллоуина приравнивается к пропаганде сатанизма. Оба этих явления пропагандируют оккультизм и отвергают базовые нравственные ориентиры, на которых веками строилась наша страна. Мы не можем оставаться в стороне и безучастно наблюдать за этим духовным растлением», — сказал он.

Как пояснил общественник, инициатива направлена на «защиту культурного суверенитета» России.

«Наша задача — создать правовые барьеры для агрессивного продвижения чуждых идеологий, которые маскируются под безобидные развлечения. У нас есть свои великие праздники, свои герои и своя богатейшая история. Мы должны воспитывать молодежь на основе собственных духовно-нравственных традиций, а не на заимствованных суррогатах», — сказал он.

Верховный суд признал «Международной движение сатанизма» экстремистским 23 июля 2025 года.

Хэллоуин отмечается 31 октября. Праздник имеет кельтские корни: этот индоевропейский народ в ночь на 1 ноября праздновал окончание сельскохозяйственного года и наступление зимы и верил, что в это время души усопших могут возвращаться в мир живых. Традиция надевать маски в этот день была призвана отпугнуть злых духов.

В католицизме 1 ноября считается Днем всех святых, а конец октября — канун праздника. Особую популярность Хэллоуин приобрел в США: именно там сформировались привычные атрибуты торжества — вырезанный из тыквы фонарь, костюмы, вечеринки и фестивали.

