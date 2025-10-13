На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Россиянка с грудным ребенком чуть не задохнулась на рейсе из Турции

Россиянка чуть не задохнулась во время турбулентности на рейсе из Турции
true
true
true
close
mikeforemniakowski/Shutterstock/FOTODOM

Россиянка, летевшая из Антальи с мужем и грудным ребенком, почувствовала себя плохо во время турбулентности и начала задыхаться. На помощь ей пришел фельдшер из Свердловской области, сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

Там отмечается, что примерно через час после вылета самолет попал в зону турбулентности, что привело 22-летнюю Елизавету в состояние паники. Девушка «резко побледнела, начала задыхаться, артериальное давление упало до 70, а сердце забилось выше нормы». На борту находился фельдшер центральной больницы города Артемовский Игорь Степаненко, который пришел на помощь. Осложняло еще и то, что самолет был турецкой авиакомпании, бортпроводники не говорили по-русски, аптечку не предоставили. У некоторых пассажиров оказался тонометр, необходимые лекарства.

По словам медика, он уложил девушку в проход между креслами, поднял ноги выше головы, успокоил ее и показал как дышать. Также стабилизировать состояние помогли успокоительное средство и крепкий чай с сахаром.

После возвращения рейса в Екатеринбург, Елизавета написала благодарственное письмо в министерство здравоохранения, где рассказала об истории на борту и помощи Игоря Степаненко. По ее словам, только благодаря его действиям самолет не развернули обратно в Анталью.

Ранее Turkish Airlines назвала причины задержки рейсов из Антальи в Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами