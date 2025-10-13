Россиянка с грудным ребенком чуть не задохнулась на рейсе из Турции

Россиянка чуть не задохнулась во время турбулентности на рейсе из Турции

Россиянка, летевшая из Антальи с мужем и грудным ребенком, почувствовала себя плохо во время турбулентности и начала задыхаться. На помощь ей пришел фельдшер из Свердловской области, сообщается на сайте Министерства здравоохранения региона.

Там отмечается, что примерно через час после вылета самолет попал в зону турбулентности, что привело 22-летнюю Елизавету в состояние паники. Девушка «резко побледнела, начала задыхаться, артериальное давление упало до 70, а сердце забилось выше нормы». На борту находился фельдшер центральной больницы города Артемовский Игорь Степаненко, который пришел на помощь. Осложняло еще и то, что самолет был турецкой авиакомпании, бортпроводники не говорили по-русски, аптечку не предоставили. У некоторых пассажиров оказался тонометр, необходимые лекарства.

По словам медика, он уложил девушку в проход между креслами, поднял ноги выше головы, успокоил ее и показал как дышать. Также стабилизировать состояние помогли успокоительное средство и крепкий чай с сахаром.

После возвращения рейса в Екатеринбург, Елизавета написала благодарственное письмо в министерство здравоохранения, где рассказала об истории на борту и помощи Игоря Степаненко. По ее словам, только благодаря его действиям самолет не развернули обратно в Анталью.

