Россиянам хотят разрешить переводить маткапитал на счет ребенка

В России необходимо ввести возможность переводить средства маткапитала на банковский счет ребенка. С такой инициативой в Минтруда обратился депутат Заксобрания Петербурга Павел Крупник, передает RT со ссылкой на копию документа.

В своем письме депутат отметил востребованность этой меры поддержки, подчеркнув, что ее регулярно дополняют, в том числе расширяют список допустимых трат. Все это помогает молодым парам решиться на пополнение семьи, убежден Крупник. При этом он подчеркнул, что многие родители хотели бы отложить средства с маткапитала под проценты на будущее ребенка, создав его именной счет.

«Такой процентный вклад можно было открыть на имя новорожденного ребенка и передать его ему с наступлением совершеннолетия», — пояснил депутат.

В будущем эти деньги можно было бы направить на решение жилищного вопроса, учебу, покупку машины и прочие цели, заключил Крупник.

С 1 февраля текущего года планируется увеличение размера материнского капитала на 6,8%. Кроме того, сообщалось, что до конца 2025 года Минтруд разработает предложения по пересмотру и обновлению этой меры государственной поддержки. Детали в ведомстве пока раскрыть отказались.

