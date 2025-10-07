На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Минтруд предложит перезагрузку маткапитала

Минтруд до конца года сформирует предложения по перезагрузке маткапитала
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

С 1 февраля текущего года планируется увеличение размера материнского капитала на 6,8%. До конца 2025 года министерство труда разработает предложения по пересмотру и обновлению этой меры государственной поддержки, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

«Что касается предложений по перезагрузке материнского капитала — да, действительно, мы до конца года такие предложения сформируем. Но пока о деталях предложений говорить рано», — отметил Котяков.

Министр подчеркнул, что с 1 февраля материнский капитал будет проиндексирован с оглядкой на инфляцию, которая, по предварительным оценкам, составит 6,8%.

В сентябре в Минтруде сообщали, что благодаря индексации в 2026 году размер материнского капитала на второго ребенка достигнет 974,1 тыс. рублей в тех случаях, когда семья не использовала материнский капитал, полученный на первого ребенка. Размер выплаты на первого ребенка вырастет до 737,2 тыс. рублей.

Ранее россиянки стали вдвое чаще тратить маткапитал на образование детей.

