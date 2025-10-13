Россиянам пообещали резкий рост материнского капитала

С 1 февраля 2026 года материнский капитал на первого ребенка в России составит 737,21 тыс. рублей. Об этом «Газете.Ru» рассказал кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. По его словам, к 2028 году сумма вырастет почти на 16% по сравнению с 2025-м.

«В 2027 году сумма увеличится до 766,69 тыс. рублей, а в 2028 году достигнет 797,36 тыс. рублей. Для семей, где с 2020 года родится второй или последующий ребенок, и право на маткапитал ранее не оформлялось, размер выплаты будет выше: 974,19 тыс. рублей в 2026 году, 1,01 млн рублей в 2027-м и 1,05 млн рублей в 2028-м. Если сертификат уже использован на первого ребенка, при рождении второго полагается дополнительная выплата — 236,98 тыс. рублей в 2026 году, 246,46 тыс. рублей в 2027-м и 256,32 тыс. рублей в 2028-м», — отметил экономист.

Он уточнил, что сейчас размер материнского капитала составляет 690,27 тыс. рублей на первого ребенка и 912,16 тыс. рублей на второго (если право на выплату возникает впервые). Таким образом, к 2028 году сумма вырастет на 15,5% по сравнению с 2025 годом и в 4,2 раза по сравнению с первоначальным размером программы 2007 года, когда выплата составляла 250 тыс. рублей, подчеркнул экономист.

По его словам, материнский капитал остается одной из ключевых мер поддержки семей с детьми. Его средства можно направить на улучшение жилищных условий, оплату образования детей, ежемесячные выплаты до достижения ребенком трех лет, формирование пенсионных накоплений матери или на товары и услуги для социальной адаптации детей с инвалидностью, пояснил экономист. Он добавил, что маткапитал можно использовать полностью или частично, распределяя по нескольким направлениям.

Балынин сказал, что неиспользованный остаток ежегодно индексируется автоматически. Например, если на 1 февраля 2025 года на счету семьи оставалось 500 тыс. рублей, то с 1 февраля 2025 года он был увеличен на 9,5% (по реально сложившейся инфляции 2024 года), и составил 547,5 тыс. рублей.

Экономист заключил, что если остаток маткапитала не превышает 10 тыс. рублей, его можно забрать. Для этого достаточно подать заявление через портал «Госуслуги», в Социальном фонде России или в МФЦ. Заявка рассматривается в течение 10 рабочих дней, и еще пять дней отводится на перечисление средств на банковский счет, который указан в заявлении, подытожил Балынин.

