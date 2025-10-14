На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Земле обнаружили опасную аномалию

Ученые сообщили о расширении Южно-Атлантической магнитной аномалии
Simone Brandt/imageBROKER.com/Global Look Press

Южно-Атлантическая аномалия, зона пониженной напряженности магнитного поля Земли, значительно увеличилась в размерах за последние годы. Это выяснилось благодаря недавнему исследованию Европейского космического агентства (ЕКА).

С 2014 года эта аномалия расширилась, достигнув площади, близкой к половине континентальной Европы.

«Ученые обнаружили, что слабая область магнитного поля Земли над Южной Атлантикой, известная как Южно-Атлантическая аномалия, с 2014 года расширилась на площадь, составляющую почти половину площади континентальной Европы», — говорится в публикации.

По мнению ученых, причиной этой динамики является неравномерное расширение зоны ослабленного магнитного поля в направлении Африки.

В ЕКА подчеркивают, что Южно-Атлантическая аномалия вызывает беспокойство не только у специалистов, изучающих космос, но и у операторов спутниковой связи и энергетических сетей. В пределах этой аномалии спутники испытывают повышенное воздействие радиации, что повышает вероятность сбоев и повреждений критически важного оборудования.

Сообщается о зафиксированных случаях отключения электроники на борту космических аппаратов, а также о потенциальных рисках для энергетических систем, расположенных в данном регионе.

Ранее на Земле началась магнитная буря.

