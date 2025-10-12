На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Земле началась магнитная буря

На Земле началась слабая магнитная буря
Shutterstock

Слабая магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Уточняется, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

4 октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.

До этого терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм.

Подготовиться к магнитной буре почти невозможно, но реально улучшить свое самочувствие. Например, побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, постараться меньше стрессовать.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.

