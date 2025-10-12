На Земле началась магнитная буря

Слабая магнитная буря, которая прогнозировалась учеными, началась на Земле. Об этом рассказали ТАСС в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

Уточняется, что в настоящее время степень возмущенности магнитного поля Земли (мощность) находится на уровне G1 по шкале из пяти уровней, где G5 — «экстремально сильно», а G1 — «слабо».

4 октября руководитель Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН Сергей Богачев сообщил о завершении одной из самых продолжительных магнитных бурь текущего солнечного цикла.

До этого терапевт и кардиолог Ольга Минина рассказала, что во время сильных магнитных бурь люди могут чувствовать слабость, разбитость, раздражительность, упадок сил. Голова может сильно болеть и кружиться, появляется шум в ушах, аппетит ухудшается, человек чувствует себя сонливым, у него болят мышцы и суставы, нарушается сердечный ритм.

Подготовиться к магнитной буре почти невозможно, но реально улучшить свое самочувствие. Например, побольше отдыхать, не браться за необязательную работу, постараться меньше стрессовать.

Ранее ученые объяснили причину высокого уровня активности Солнца.