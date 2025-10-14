На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Камчатке обстреляли автобус с пассажирами

Amur Mash: автобус с пассажирами обстреляли в Петропавловске-Камчатском
Telegram-канал «Amur Mash»

Неизвестные обстреляли автобус с пассажирами в Петропавловске-Камчатском. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

Инцидент произошел в микрорайоне «Горизонт». В автобус №7 попали несколько пуль из пневматического оружия. Транспортное средство получило повреждения — разбиты два стекла. Информации о пострадавших нет.

В конце сентября в Санкт-Петербурге полиция задержала водителя Jaguar, который обстрелял автобус в ходе дорожного конфликта. Мужчина, который находился за рулем иномарки, выстрелил из травматического пистолета в боковое стекло автобуса и скрылся с места происшествия. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемым оказался 38-летний предприниматель, ранее неоднократно судимый.

В июне в Бурятии задержали двух молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома на улице Комсомольской. Они обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и открыли огонь по окнам. Прибывший на место наряд полиции их задержал. Молодые люди признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

Ранее в Петербурге самокатчик выстрелил в голову велосипедисту.

