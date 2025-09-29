Петербуржец на Jaguar расстрелял городской автобус

В Санкт-Петербурге полиция задержала водителя Jaguar, который обстрелял городской автобус в ходе конфликта. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

«Полицией установлено, что между водителем автобуса и водителем «Ягуара» произошел дорожный конфликт. В ходе инцидента водитель иномарки выстрелил из травматического пистолета в боковое стекло автобуса и скрылся с места происшествия», — отмечается в сообщении.

Обстрел произошел 27 сентября в момент, когда автобус проезжал по Наличному мосту в Василеостровском районе города. Полиция возбудила по факту инцидента уголовное дело по статье о хулиганстве. Подозреваемым оказался 38-летний предприниматель, ранее неоднократно судимый. Он задержан в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным кодексом.

