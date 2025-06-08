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Двое юношей обстреляли окна многоэтажки и автобус в Улан-Удэ

В Бурятии двое приятелей обстреляли автобус и окна многоэтажки
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Telegram-канал «Весь Улан-Удэ»

В Железнодорожном районе Улан-Удэ задержаны двое молодых людей, которые устроили стрельбу во дворе жилого дома. Об этом сообщается в Telegram-канале «Весь Улан-Удэ».

Инцидент произошел во дворе жилого дома по улице Комсомольская. Двое приятелей обстреляли автобус, целились в детей на детской площадке и стреляли по окнам.

Прибывший на место наряд полиции задержал хулиганов. Правоохранители проверяют приятелей на причастность к аналогичному преступлению — днем ранее неизвестные обстреляли балкон в этом же районе. Задержанные признались, что стреляли из хулиганских побуждений.

До этого сообщалось, что в Петербурге задержан мужчина, обстрелявший детей из пневматики. Школьники гуляли по частному сектору, когда к ним подошел неизвестный и не менее 15 раз выстрелил в сторону детей. У одного из пострадавших металлическая пуля застряла в щеке, второй отделался синяками и ушибами. Мужчина рассказал, что подростки бросили несколько кирпичей в забор около его дома и рисовали на стене граффити.

Ранее двое мужчин открыли стрельбу по детям в Барнауле и были задержаны.

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