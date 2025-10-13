На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве РФ прокомментировали риск депортации россиян из Латвии

Посольство РФ: россиян без статуса жителя ЕС могут депортировать из Латвии
Global Look Press

Латвийские власти могут принять решение о депортации граждан РФ, не обладающих статусом жителя Евросоюза. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Риге.

В дипведомстве добавили, что россиян могут выслать из страны в течение 30 дней после вручения решения, однако граждане могут продлить свое пребывание в республике, оформив временный вид на жительство (если есть родственники в Латвии) или оспорив решение о депортации при наличии уважительной причины либо сложных жизненных обстоятельств.

Отмечается, что всего за последние три года латвийские власти выслали из страны 10 россиян.

10 октября директор по связям с общественностью Управления по делам гражданства и миграции (УДГМ) Мадара Пуке сообщила, что из Латвии собираются депортировать более 800 россиян из-за нарушения ими миграционного законодательства. Пуке добавила, что их пребывание на территории страны после установленного срока будет расцениваться как незаконное.

Ранее в Кремле прокомментировали возможную депортацию россиян из Латвии.

