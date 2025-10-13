На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Защита Арега Щепихина обжалует приговор по делу об экстремизме

Адвокат блогера Щепихина оспорит пятилетний приговор подзащитному
Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы»

Защита блогера Арега Щепихина, которому 13 октября вынесли приговор по делу об экстремизме, обжалует приговор мужчине. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката блогера.

Щепихина приговорили к пяти годам колонии общего режима. Также ему запрещено заниматься администрированием электронных или информационных ресурсов и пользоваться интернетом в последующие два года шесть месяцев.

Против Щепихина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а»» части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти с угрозой насилия). Следствие считает, что блогер создал видеозапись своего интервью, в котором намеренно оскорбил «объекты религиозного поклонения мусульман», чем оскорбил чувства верующих.

В июне шестеро мужчин похитили Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве и посадили его в багажник авто. Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также оказался на свободе.

Ранее Щепихин заявил, что хотел стать президентом РФ.

