Похищенному в Москве блогеру Щепихину грозит шесть лет колонии

СК: против похищенного в Москве блогера Щепихина заведено дело об экстремизме

Против блогера и предпринимателя Арега Щепихина, которого на днях похитили на Ярославском вокзале в Москве, возбуждены уголовные дела об экстремизме и разжигании вражды, ему грозит до шести лет колонии. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

«Следователем возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 280 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ. В настоящее время с фигурантом проводятся следственные действия», — говорится в сообщении.

При этом в отношении похитителей Щепихина также возбуждены дела — о превышении полномочий и похищении человека. Максимальное возможный срок, который им грозит, — 15 лет.

3 июня шестеро мужчин похитили Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут его и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой.

Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также оказался на свободе.

Ранее сообщалось, что у блогера Щепихина отобрали автомобиль.