Похищенный в июне блогер Щепихин заявил, что хочет стать президентом РФ

Блогер Арег Щепихин заявил, что его судят за желание стать президентом РФ

Блогер Арег Щепихин, которого обвиняют в разжигании ненависти и оскорблении чувств верующих, заявил на судебном заседании, что его судят за желание стать российским президентом. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Мужчина заявил, что попал под следствие сразу после того, как решил стать кандидатом в президенты и сформировать коалицию против партии «Единая Россия», а также начал «сдавать» своих конкурентов.

Также Щепихин говорил, что его пытались заставить признаться в связях с украинскими спецслужбами. Затем он начал рассказывать, что встречается с моделью из Испании. Вскоре поток сознания прервал судья.

По данным SHOT, у Щепихина еще в июле диагностировали смешанное расстройство личности.

Против Щепихина возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ (призывы к экстремизму в интернете) и пункту «а» части 2 статьи 282 УК РФ (разжигание ненависти с угрозой насилия). Следствие считает, что блогер создал видеозапись своего интервью, в котором намеренно оскорбил «объекты религиозного поклонения мусульман», чем оскорбил чувства верующих.

В июне шестеро мужчин похитили Арега Щепихина у Ярославского вокзала в Москве и посадили его в багажник авто. Позднее похитителей задержали. Те заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие». Впоследствии мужчин отпустили. Сам Щепихин также оказался на свободе.

