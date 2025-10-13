Суд вынес приговор по делу похищенного в июне блогера Щепихина

Пресненский суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Арега Щепихина, которого в июне похитили на Ярославском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры 40-летний блогер Арег Щепихин приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, по решению суда, ему запрещено заниматься администрированием электронных или информационных ресурсов и пользоваться интернетом в последующие два года шесть месяцев.

Прокурор в ходе заседания просил приговорить Щепихина к 6 годам колонии.

Блогера арестовали в начале июня. Его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти либо вражды. По информации прокуратуры, Щепихин опубликовал в соцсетях видео, в котором умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман.

Незадолго до ареста Щепихина похитили у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут мужчину и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой. Позднее похитителей задержали. Они заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие».

Ранее стало известно, что Щепихину диагностировали расстройство личности.