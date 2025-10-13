На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Суд вынес приговор по делу похищенного в июне блогера Щепихина

Суд в Москве приговорил блогера Щепихина к пяти годам колонии общего режима
true
true
true
close
Арег Щепихин/VK

Пресненский суд приговорил к пяти годам колонии общего режима блогера Арега Щепихина, которого в июне похитили на Ярославском вокзале. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

«С учетом позиции прокуратуры 40-летний блогер Арег Щепихин приговорен к 5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Кроме того, по решению суда, ему запрещено заниматься администрированием электронных или информационных ресурсов и пользоваться интернетом в последующие два года шесть месяцев.

Прокурор в ходе заседания просил приговорить Щепихина к 6 годам колонии.

Блогера арестовали в начале июня. Его обвинили в публичных призывах к экстремистской деятельности и разжигании ненависти либо вражды. По информации прокуратуры, Щепихин опубликовал в соцсетях видео, в котором умышленно оскорбил объекты религиозного поклонения мусульман.

Незадолго до ареста Щепихина похитили у Ярославского вокзала в Москве. Очевидцы сняли инцидент на камеру. В ролике видно, как неизвестные несут мужчину и силой заталкивают в багажник черного автомобиля с синей мигалкой. Позднее похитителей задержали. Они заявили, что являются росгвардейцами, а на вокзале проходило «оперативное мероприятие».

Ранее стало известно, что Щепихину диагностировали расстройство личности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами