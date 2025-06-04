«Сильно не пытали»: в Чечне объяснили, как блогер оказался в багажнике «Мерседеса»

В Чечне заявили, что мужчины, которые «не похитили, а задержали» бизнесмена и блогера Арега Щепихина, затолкав его в багажник, по сути, спасли ему жизнь. По словам министра республики по национальной политике Ахмеда Дудаева, «сотни тысяч мусульман кипели желанием» призвать его к ответу за высказывания. Сам Щепихин, оказавшись на свободе, рассказал, что его «сильно не пытали», но допрашивали и ломали уши пистолетом. Как пишет Baza, блогера заставили записать «извинительное» видео. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Бизнесмен и блогер Арег Щепихин был не похищен, а задержан, заявил министр Чеченской республики по национальной политике Ахмед Дудаев.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов, которые проводили задержание, по сути, «спасли ему жизнь» или, как минимум, здоровье.

«Поскольку сотни тысяч мусульман и не только мусульман, а всех верующих в нашей стране, которые слышали его недозволительные, оскорбительные высказывания в адрес религии, Бога, национальностей, они в буквальном смысле кипели желанием поскорее призвать к ответу данного разжигателя розни», — отметил чиновник.

Дудаев добавил, что задержание проходило «без особо жестких насильственных действий» со стороны правоохранителей, «если учитывать тот факт, что он сопротивлялся и пытался сбежать» .

Министр уточнил, что в отношении Щепихина МВД Чечни проводит проверку по факту публичных действий, совершенных в целях оскорбления религиозных чувств верующих и направленных на унижение достоинства группы лиц по признакам принадлежности к национальности и религии. Дудаев утверждает, что бизнесмен был задержан правоохранителями, которые взаимодействуют с профильными ведомствами Москвы.

«Предварительно, действия Щепихина подпадают под статью 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма»), статью 280 УК РФ («Публичные призывы к экстремистской деятельности насильственного характера»), статью 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»), статью 131 УК РФ («Изнасилование»), статью 276 УК РФ («Оказание помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ»)», — рассказал чиновник.

По данным Telegram-каналов, бизнесмена уже отпустили. Как уточняет SHOT, в полицию он не обращался.

Заставили записать видео с извинениями

Арег Щепихин рассказал Baza, что до того, как его «в наглую» похитили с Ярославского вокзала, его около года «терроризировали в соцсетях».

«И я все время терпел. Уже народ начал мне говорить, что «ты терпила». Мне неприятно стало. Ну я и чеченцев послал, и мусульман послал, и вот они на это среагировали», — рассказал блогер.

Щепихин добавил, что в день похищения он обращался в полицию, однако чеченцы приехали на Ярославский вокзал раньше и вывезли его за город. Telegram-канал сообщал, что мужчину держали в одном из кафе в районе метро «Филатов луг».

На Ярославском вокзале похитили человека. Его затолкали в «Мерседес» с мигалкой и номерами АМР и увезли Полиция начала проверку после появления в соцсетях видео, на котором группа неизвестных похищает... 04 июня 08:38

«Сильно не пытали, больше допрашивали. Мне не нравилось, что хотели узнать адреса жены, родителей. Они интересовались, держу ли я какие-то связи или контакты с Украиной, связан ли я как-то с оппозицией», — уточнил бизнесмен, добавив, что что во время разговора, ему ломали уши пистолетом .

Ранее Baza сообщала, что Щепихина также заставили записать «извинительное» видео за ранее опубликованные им оскорбительное ролики в адрес чеченцев и мусульман.

«Похитители» связаны с Росгвардией

При этом сотрудники правоохранительных органов, которые задержали бизнесмена, сами были задержаны, сообщил SHOT.

«Водителя и пассажиров черного «Мерседеса», остановленного полицией в районе Киевского шоссе, увезли с места в сопровождении нескольких служебных машин», — говорилось в публикации.

«Много странного»: член СПЧ Меркачева отреагировала на похищение блогера в Москве В похищении предпринимателя Арега Щепихина на Ярославском вокзале в Москве «много... 04 июня 12:06

По данным Telegram-канала, трое задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии и проводили оперативное мероприятие. Как сообщил источник «Газеты.Ru», мужчины служат в линейном управлении ведомства, но «пока непонятно, к кому относятся и по чьей указке работали» .

Задержание шестерых «похитителей» бизнесмена позже подтвердили в МВД. Однако возбуждать уголовное дело в отношении них не стали, пока ведомство приняло решение о передаче материала проверки в следственные органы.

Самого Арега Щепихина проверят на экстремизм. Как сообщают в МВД, в рамках проверки назначат необходимые экспертные исследования.