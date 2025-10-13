На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Политолог оценил желание Трампа обсудить с Путиным поставку «Томагавков» Украине

Политолог Лукьянов: Трамп хочет предложить Путину условия по Украине
Kevin Lamarque/Reuters

Намерение президента США Дональда Трампа обсудить с российским лидером Владимиром Путиным поставки дальнобойных ракет Tomahawk Киеву свидетельствует о планах Вашингтона предложить Москве некие условия по урегулированию конфликта на Украине. Такое мнение в беседе с газетой «Взгляд» высказал политолог, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов.

«Нам неизвестно, в чем заключались базовые контуры договоренностей на Аляске, но, судя по всему, они были достигнуты. И нынешний обмен заявлениями о Tomahawk показывает, что сейчас между Москвой и Вашингтоном ведется закулисная игра именно в контексте проработанных в Анкоридже тезисов», — отметил эксперт.

Он также обратил внимание, что Трамп в свойственной себе манере маневрирует от миролюбивой до резкой риторики, не отмахиваясь при этом ни от одной из сторон.

13 октября Трамп заявил, что может обсудить с Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Он выразил готовность передать Киеву это оружие, если конфликт не будет урегулирован.

Ранее Медведев предупредил, что поставка «Томагавков» Украине может кончиться плохо.

