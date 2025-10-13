На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп заявил, что может обсудить ракеты Tomahawk с Путиным

Трамп заявил, что может обсудить с Путиным поставки Украине ракет Tomahawk
militaeraktuell.at

Президент США Дональд Трамп заявил, что может обсудить со своим российской коллегой Владимиром Путиным вопрос возможных поставок ракет Tomahawk Украине. Его цитирует РИА Новости.

«Возможно, я поговорю с ним (с Путиным. — «Газета.Ru»), — сказал американский лидер журналистам, говоря об этом оружии.

Вместе с тем он заявил, что Вашингтон может дать Киеву Tomahawk, если конфликт на Украине не будет урегулирован.

6 октября Трамп сообщил, что почти принял решение об отправке ракет Tomahawk на Украину. Однако, по словам главы Белого дома, сначала он хочет выяснить, куда Киев будет направлять эти ракеты.

Позже военный эксперт и полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что ракеты Tomahawk уже могут находиться на территории Украины.

2 октября Путин предупредил, что Россия будет сбивать переданные Украине ракеты Tomahawk.

Ранее эксперт назвал неожиданный ответ России на передачу Украине Tomahawk.

СВО: последние новости
