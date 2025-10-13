В Петергофе мигранты похитили мужчину и жестоко избили, требуя 200 тысяч рублей

В Петергофе четверых мигрантов будут судить за похищение человека

В Петергофе иностранцев обвиняют в похищении человека ради денег. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел на улице Халтурина. По версии следствия, четверо уроженцев другого государства подкараулили мужчину, напали и избили его.

После этого молодого человека затолкали в машину и увезли в квартиру дома на проспекте Стачек. Там мужчины потребовали у пострадавшего 200 тысяч рублей.

«Местный житель, став случайным свидетелем преступления, сообщил о произошедшем в правоохранительные органы. На следующий день похитители задержаны», – сообщается в публикации.

В отношении мигрантов возбудили уголовное дело по статьям о похищении человека и вымогательстве с применением насилия. Иностранцам уже предъявили обвинение.

Материалы переданы в суд для рассмотрения по существу.

До этого в Ленобласти арестовали подозреваемых в похищении человека. У пострадавшего якобы возник конфликт с матерью одного из мужчин, поэтому он вместе со знакомыми похитил его и избил.

Ранее россиянин похитил знакомую и избивал ее ломом у себя в гараже.