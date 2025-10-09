На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Россиянин похитил знакомую и избивал ее ломом у себя в гараже

В Енакиево мужчину задержали за похищение знакомой
Shutterstock

В ДНР мужчину подозревают в похищении знакомой. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в городе Енакиево. По версии следствия, фигурант приехал к знакомой, и обманом заманил ее в машину. Там он заблокировал дверь, после чего повез пострадавшую в гараж. В помещении он запер женщину и стал наносить удары по голове и туловищу. Помимо этого, он ударил ломом по ноге, чтобы россиянка не смогла сбежать.

«Спустя непродолжительное время подозреваемый отпустил потерпевшую домой», – сообщается в публикации.

Личность мужчины быстро установили, его задержали. В отношении россиянина возбудили уголовное дело по статье о похищении человека. Вскоре ему изберут меру пресечения и предъявят обвинения.

На данный момент идет расследование, сотрудники регионального СК выясняют обстоятельства произошедшего.

Женщину осмотрели медики. Ее жизни ничего не угрожает.

Ранее пьяный военный затащил незнакомку в квартиру и изрезал ее ножом ради кражи сережек.

