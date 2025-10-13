Врач предупредила об опасности популярных среди детей китайских конфет с сорбитолом

Китайские конфеты с натуральным подсластителем — сорбитолом, которые российские школьники начали скупать на маркетплейсах, могут вызвать диарею и другие проблемы с желудочно-кишечным трактом при чрезмерном употреблении. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян.

«Мы сорбитол знаем как пищевую добавку Е420. В принципе, он используется как подсластитель во многих продуктах диетической линейки, в витаминных комплексах он есть, в сладких напитках, его достаточно много в жвачках, в конфетах. Сорбитол — это известное слабительное, он вызывает диарею», — сказала врач.

По ее словам, такие последствия могут наступить в случае индивидуальной чувствительности организма, а также при употреблении большого количества этого вещества. Она отметила, что сорбитол часто используют как эмульгатор, поэтому он может присутствовать в продуктах, консервах, колбасных изделиях, из-за чего люди могут потреблять его в достаточно больших дозировках. Это грозит развитием синдрома раздраженного кишечника, вздутием живота, метеоризмом, повышенным мочеиспусканием.

«Есть случаи, когда развивалась и задержка мочеиспускания. В принципе, это мы считаем, что это безопасная, но при определенной дозировке это достаточно опасное вещество», — заключила Арзуманян.

Исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова до этого говорила, что китайские конфеты с эффектом диареи не помогут сбросить лишний вес, а сахарозаменитель в составе конфет, вызывающий такую реакцию организма, может быть опасен.

Ранее в России призвали маркетплейсы ввести доппредупреждение об алкоголе в конфетах.