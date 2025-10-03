Врач раскрыла опасность тренда на китайские конфеты, провоцирующие диарею

В соцсетях среди молодежи распространился новый тренд на китайские конфеты с эффектом диареи. Дети массово их скупают, а многие за счет слабительного действия рассчитывают похудеть. Однако на самом деле диарея никогда не помогает сбросить лишний вес – это миф, а сахарозаменитель в составе конфет, вызывающий такую реакцию организма, может быть опасен, предупредила в беседе с 360.ru исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание», врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

Врач объяснила мощный слабительный эффект от употребления конфет большим количеством натурального подсластителя сорбитола. Это многоспиртовой заменитель, причем он противопоказан людям с синдромом раздраженного кишечника, так как провоцирует метеоризм, дискомфорт, боли. Мнение о том, что с помощью подобных конфет можно сбросить вес, Дианова опровергла, подчеркнув, что после такой реакции человек быстро набирает вес обратно – от килограмма до двух за день.

«Едим мы от полутора до трех с половиной килограммов пищи, конечно, она концентрируется, но мы все равно условно к концу дня на килограмм весим больше просто потому, что съели еду, которую утром должны выделить естественным образом», — объяснила диетолог.

Она подчеркнула, что слабительные никогда не были средством похудения, так как они дают лишь временный эффект и нужны для лечения запоров.

При этом важно учитывать, что многие сахарозаменители вредны из-за негативного влияния на микробиом кишечника. Они дают лишь иллюзию похудения в краткосрочной перспективе, но глобально наносят лишь вред. Что касается потребления сахара, то достаточно контролировать его количество в рационе, ориентируясь на то, что невредными считаются 15 граммов сахара в день (три чайные ложки).

Желающим снизить количество потребляемого сахара врач посоветовала заменить его на сладкий белок или, к примеру, на белевскую пастилу, горький шоколад, орехи.

Ранее россиянам на фоне роста цен на сахар посоветовали переходить на стевию.