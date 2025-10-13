В США произошла стрельба в переполненном баре

BBC: в Южной Каролине во время стрельбы в баре пострадали не менее 20 человек

Как минимум 20 человек пострадали в результате стрельбы в переполненном баре в округе Бофорт, расположенном в американском штате Южная Каролина. Об этом сообщает BBC.

По данным журналистов, трагедия произошла 12 октября. В популярном баре на острове Святой Елены собрались сотни людей, но в какой-то момент в помещении началась стрельба. В результате посетители и сотрудники были вынуждены искать укрытие в близлежащих заведениях.

«По меньшей мере 20 [человек] получили ранения, четверо из них были отправлены в местные больницы в критическом состоянии», — рассказали в офисе шерифа округа Бофорт.

Там подчеркнули, что еще четверых человек спасти не удалось.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. Офис шерифа ищет возможных подозреваемых. Пока остается неизвестным, была ли стрельба случайной или преднамеренной.

Ночью 11 октября в небольшом американском городе Лиланд в штате Миссисипи произошла стрельба, в результате которой не менее четырех человек получили несовместимые с жизнью травмы. Еще несколько человек пострадали и были доставлены в больницу. Полиция начала расследование.

Ранее в американском штате Алабама в результате стрельбы пострадали 12 человек.