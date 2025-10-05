На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США 12 человек пострадали в результате стрельбы в штате Алабама

CBS: в результате стрельбы в американском штате Алабама пострадали 12 человек
РИА Новости

В результате стрельбы, развернувшейся в оживленном центре города Монтгомери (США, штат Алабама), пострадали 12 человек, двоих спасти не удалось. Об этом сообщает телеканал CBS со ссылкой на данные полиции.

По данным вещателя, группа вооруженных людей, вступив в конфликт, открыла огонь друг по другу в популярном районе ночных развлечений, расположенном в столице штата. Начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус сообщил, что состояние троих раненых оценивается как критическое.

Согласно полицейскому отчету, стрельба началась около 23:30 по местному времени (07:30 мск), когда вооруженные лица открыли огонь в гуще толпы.

На данный момент, как передает телеканал со ссылкой на представителей правоохранительных органов, обвинения никому не предъявлены.

28 сентября в США во время стрельбы в мормонской церкви Иисуса Христа Святых последних дней в городе Гранд-Бланк пострадали по меньшей мере 10 человек, один не выжил.

Ранее люди пострадали при стрельбе в здании иммиграционной полиции США.

