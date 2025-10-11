В США произошла стрельба в небольшом городе

CBS: четыре человека не выжили и 12 пострадали при стрельбе в Лиланде

В небольшом американском городе Лиланд, штат Миссисипи, произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на мэра населенного пункта Джона Ли.

По словам главы города, инцидент произошел ночью на главной улице. Люди приехали в город на матч выпускников школы Leland High School.

Ли добавил, что четверых пострадавших доставили в больницу с помощью вертолета. Информация об их состоянии уточняется. В настоящее время расследование продолжается.

5 октября в результате стрельбы, развернувшейся в оживленном центре города Монтгомери, штат Алабама, пострадали 12 человек, двоих спасти не удалось. По данным CBS News, группа вооруженных людей, вступив в конфликт, открыла огонь друг по другу в популярном районе ночных развлечений, расположенном в столице штата. Начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус сообщил, что состояние троих раненых оценивалось как критическое.

Ранее люди пострадали при стрельбе в здании иммиграционной полиции США.