На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США произошла стрельба в небольшом городе

CBS: четыре человека не выжили и 12 пострадали при стрельбе в Лиланде
true
true
true
close
Shutterstock

В небольшом американском городе Лиланд, штат Миссисипи, произошла стрельба, в результате которой четыре человека получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом сообщил телеканал CBS News со ссылкой на мэра населенного пункта Джона Ли.

По словам главы города, инцидент произошел ночью на главной улице. Люди приехали в город на матч выпускников школы Leland High School.

Ли добавил, что четверых пострадавших доставили в больницу с помощью вертолета. Информация об их состоянии уточняется. В настоящее время расследование продолжается.

5 октября в результате стрельбы, развернувшейся в оживленном центре города Монтгомери, штат Алабама, пострадали 12 человек, двоих спасти не удалось. По данным CBS News, группа вооруженных людей, вступив в конфликт, открыла огонь друг по другу в популярном районе ночных развлечений, расположенном в столице штата. Начальник полиции Монтгомери Джеймс Грейбоус сообщил, что состояние троих раненых оценивалось как критическое.

Ранее люди пострадали при стрельбе в здании иммиграционной полиции США.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами