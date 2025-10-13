Стало известно о проблемах с сердцем у одного из детей блогерши Блиновской

Мама «королевы марафонов» Елены Блиновской Нина Останина заявила, что у ее младшей внучки порог сердца. Об этом пишет Super.ru.

По словам Останиной, ее младшая внучка Аврора, которой скоро исполнится шесть лет, унаследовала проблемы со здоровьем от своей мамы.

«У дочки эти две дырки на сердце должны были закрыться: закрылась только одна, потому что она очень страдает по маме. Сделайте выводы», — сказала Останина.

13 октября Московский городской суд изменил приговор Блиновской, смягчив наказание с 5 до 4,5 года.

3 марта суд приговорил Елену Блиновскую к пяти годам колонии общего режима за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. Имущество блогерши выставят на торги.

Блиновскую задержали 27 апреля 2023 года при попытке выехать из России на автомобиле. По версии следствия, в период 2019–2021 годов она уклонилась от уплаты налогов на сумму более 900 млн рублей. К концу февраля 2025 года с учетом пеней и штрафов ее налоговая задолженность выросла до 1,4 млрд рублей.

Ранее мать Блиновской расплакалась в суде.