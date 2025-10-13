На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юрист рассказал, как будут контролировать количество питомцев у россиян

Адвокат Карабанов: следить за числом питомцев у россиян будут участковые
Depositphotos

С введением закона о лимите допустимого количества домашних животных следить за этим показателем и осматривать жилье россиян будут участковые. Проводиться эта работа будет на вверенных им территориях, а также по заявкам и жалобам соседей, объяснил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов в беседе с Общественной Службой Новостей.

По мнению специалиста, введение ограничения не приведет к трудностям, а лишь добавит функционала участковым, которые должны следить за тем, кто живет в квартирах, что там происходит, нет ли в них мигрантов и так далее.

«И в том числе у них есть обязательная форма контроля на вверенных им территориях — осмотр квартир. Кроме того, они могут рассматривать жалобы соседей и другими способами выяснять, сколько в помещении находится питомцев», — пояснил адвокат.

По его словам, россияне, которые сегодня живут в небольших квартирах с двумя-тремя кошками или собаками, после вступления закона в силу должны будут отдать питомцев или увеличить площадь жилья до необходимого. При этом юрист призвал не вводить сразу очень жесткие меры, а сделать послабления на животных мелких пород, приравняв двух аленьких питомцев к одному.

Также Карабанов призвал депутатов не ограничиваться лимитом на допустимое количество животных, отметив, что также нужно обязать россиян регистрировать питомцев по адресу содержания и чипировать. Впоследствии, по его мнению, можно будет начать взимать налоги на домашних животных.

«Эти налоги могут быть направлены в приюты или на оказание ветеринарной помощи другим животным», — заключил Карабанов.

Напомним, 10 октября стало известно, что член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко намерен внести на рассмотрение законопроект, ограничивающий количество проживающих в квартире собак и кошек. Документ предполагает, что на одну взрослую кошку или собаку будет установлена норма в 18 кв. м общей площади жилого помещения. Таким образом, по мнению парламентария, можно бороться с теми, кто заводит 15–20 животных и разводит антисанитарию.

Ранее в Госдуме сочли вредной идею ограничить число питомцев в квартирах.

