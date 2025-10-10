«Начнут выкидывать котов»: в Госдуме сочли вредной идею ограничить число питомцев в квартирах

Предложение ввести ограничение на количество питомцев в квартире в соответствии с ее метражом может привести к тому, что люди начнут выкидывать своих животных еще до принятия законопроекта. Такими опасениями с «Газетой.Ru» поделился первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов, отметив, что идею невозможно реализовать из-за неприкосновенности жилища россиян.

«Предложение нереализуемо, потому что даже если вы захотите его проконтролировать, никто вас не пустит к себе в квартиру считать его кошек или собак, потому что у нас жилище неприкосновенно по Конституции. Ваши коллеги [журналисты] же пишут: «в Думе рассматривают» или «в Думе собираются ограничить количество» и прочее. Никто не будет разбираться, будет это или не будет, примем мы это или не примем, а мы, естественно, это не поддержим. Но, тем не менее, люди, прочитав это, сегодня начнут уже избавляться от животных, выкидывать их на улицу, потому что дальше, как они предположат, ограничат количество, потом начнут штрафовать — и пошло-поехало, начнут выкидывать своих котов. Как будто у нас без этого проблем не хватает, честно говоря. С такими инициативами надо быть аккуратнее. И я не думаю, что кто-то ее поддержит», — сказал он.

Бурматов подчеркнул, что даже на маленькой площади можно обеспечить питомцу хорошие условия, поэтому эту инициативу он не поддержит.

«Конкретно эту инициативу я не поддерживаю. Я не думаю, что она будет принята. И дело, конечно же, никогда не в квадратных метрах. Может быть хозяин идиот, и даже на большой площади животному будет плохо. Я рассказывал историю, когда в 200-метровой квартире, человек, уезжая в командировку, собаку закрывал в кладовке. Какая собаке разница, что у него 200 метров квартира — она живет в кладовке несколько недель подряд. И на скромной площади можно животному обеспечить хорошие условия, потому что не в метрах дело. Поскольку инициатива, с одной стороны, нереализуемая, с другой стороны, вредная, я думаю, что она поддержки не найдет», — добавил он.

По словам депутата, бороться надо не с «бабушками», которые содержат нескольких котов, а с «черными разведенцами».

«Проблема-то не в условной бабушке, у которой три кошки живут в однокомнатной квартире, и соседи даже не в курсе, что они у нее живут, потому что там все чисто и прилично. А проблема в том, что некоторые граждане заводят десятки животных, плодят их, продают через интернет и занимаются коммерческим разведением. Надо бороться вот с этим, то есть регулировать эту сферу. Не с бабушками бороться, а с этими черными разведенцами, которые действительно плодят животных десятками. Для этого надо регулировать сферу коммерческого разведения — то, о чем я говорю уже несколько лет, и то, что никак не находит поддержки в правительстве, не знаю почему, учитывая, что у них есть поручение президента по этому поводу», — уточнил Бурматов.

10 октября стало известно, что член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко намерен внести на рассмотрение законопроект, ограничивающий количество проживающих в квартире собак и кошек. Документ предполагает, что на одну взрослую кошку или собаку будет установлена норма в 18 кв. м общей площади жилого помещения. Таким образом, по мнению парламентария, можно бороться с теми, кто заводит 15–20 животных и разводит антисанитарию.

Ранее хозяина 18 кошек и 13 собак обязали привести квартиру в Москве в надлежащий вид.