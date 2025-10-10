На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме предложили ограничить количество домашних питомцев в квартире

В Госдуме хотят законодательно ограничить количество собак и кошек в квартире
Depositphotos

Член комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Евгений Марченко внесет на рассмотрение законопроект, вводящий ограничение на количество проживающих в квартире собак и кошек. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроектом предлагается допускать не более одной взрослой собаки или кошки на каждые 18 квадратных метров квартиры. Возможно превышение данных норм в случае рождения потомства до достижения детенышами возраста 6 месяцев.

Действующая норма содержания в квартире неограниченного числа домашних животных приводит к случаям, когда в обычных жилых помещениях содержится 15-20 и более кошек или собак, говорится в пояснительной записке. Это влечет за собой нарушение санитарно-эпидемиологических требований и создание антисанитарных условий.

В мае сообщалось, что жильцы многоквартирного дома на севере Москвы обратились в правоохранительные органы с жалобой на соседа, который содержит в квартире несколько десятков животных и создал антисанитарные условия. В столичной прокуратуре провели проверку: она подтвердила переданную в ведомство информацию.

Ранее жители дома на Нагатинской набережной в Москве попросили защитить их от «кошачьей квартиры» с антисанитарными условиями.

