Пассажиры самолета застряли в Южно-Сахалинске на более чем 8 часов из-за птицы в двигателе

В Южно-Сахалинске задержали самолет во Владивосток из-за птицы
true
true
true
close
Gorodenkoff/Shutterstock/FOTODOM

Самолет, следовавший во Владивосток, задержался в аэропорту Южно-Сахалинска на восемь часов. Об этом сообщает astv.ru.

Как рассказали пассажиры, воздушное судно должно было вылететь в 10:00 по местному времени, однако перелет несколько раз переносили. Сначала вылет планировался в 15:00, затем – в 16:00 и в 18:20. Исходя из данных на онлайн-табло, в указанное время лайнер воздушную гавань не покинул, его перенесли на 00:00 часов.

«Наша группа в составе 47 человек должна были улететь в лечебный тур в Китай, среди нас много пожилых людей», – рассказал один из пассажиров.

По его словам, причиной произошедшего стала непредвиденная ситуация. В двигатель самолета попала птица. Персонал приводит самолет в порядок.

До этого в Екатеринбурге рейс в Турцию задержали на 12 часов. Следующий в Анталью борт должен был отправиться в 3:35 по местному времени, но его перенесли на 16:00.

Как рассказали пассажиры, рейс задержали из-за поломки закрылка. Питание, по их словам, авиакомпания не организовала.

Ранее самолет отклонился от маршрута из-за пассажира, которого якобы преследовали.

