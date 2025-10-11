На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Самолет отклонился от маршрута из-за пассажира, которого преследовала «банда геев»

В США задержали мужчину, обвинившего в преследовании членов ЛГБТ-сообщества
Eaum M/Shutterstock/FOTODOM

В США неадекватный пассажир самолета заставил экипаж совершить вынужденную посадку, заявив, что его «преследует банда геев» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Об этом сообщает Mirror.

По данным таблоида, инцидент произошел в пятницу, 10 октября, на борту самолета авиакомпании Sun Country Airlines, выполнявшего рейс из Миннеаполиса в Ньюарк, штат Нью-Джерси.

Во время взлета пассажир с не менее чем 15 медицинскими масками на лице поднялся и стал кричать, что геи заражают его раком, а затем объявил, что «самолет падает».

В салоне началась паника, из-за чего пилотам пришлось изменить маршрут и экстренно посадить самолет в международном аэропорту О'Хара в Чикаго.

Дебошира заковали в наручники по прилете и сняли с рейса. Самолет снова поднялся в небо и благополучно приземлился в пункте назначения после того, как остальные пассажиры были допрошены в качестве свидетелей. Какое наказание грозит задержанному, не уточняется.

Ранее чиновника арестовали после того, как он смотрел детское порно в салоне бизнес-класса.

