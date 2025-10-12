На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Консул в Таиланде раскрыл, как россиян заманивают в рабство в Мьянме

Shutterstock

Организаторы различных мошеннических колл-центров, которые находятся на территории в Мьянме на границе с Таиландом, заманивают в свои центры граждан многих стран, и, в частности, России. Об этом РИА Новости рассказал заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Илья Ильин.

«На них (россиян. — «Газета.Ru») выходят русскоговорящие менеджеры, которые предлагают в размытой форме «поработать в Таиланде», для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги», — рассказал собеседник агентства.

По словам дипломата, в текущем году он принял участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, которые были похищены из Таиланда. Ильин пояснил, что людей помещали в мошеннические кол-центры на территории Мьянмы.

Накануне Ильин рассказал, что россиянка Дашима Очирнимаева, освобожденная из трудового рабства в мошенническом кол-центре в Мьянме, подвергалась избиениям, спала на полу и ела только рис.

Как рассказывала СМИ знакомая пострадавшей, девушка приехала в Бангкок из Читы после предложения работы в Telegram-канале. Она планировала работать моделью, но вместо этого ее увезли в лагерь на границе с Мьянмой.

Там рабов из разных стран заставляют заниматься мошенничеством. Пленники работают по 16 часов в сутки за еду и подвергаются физическому насилию. В случае, если человек не повинуется требованиям, его бьют и угрожают, что продадут на органы.

Ранее в консульстве РФ рассказали о россиянах, оставшихся в кол-центрах Мьянмы.

