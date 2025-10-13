В посольстве РФ подтвердили наличие россиян в кол-центре Мьянмы

Консул в Таиланде Ильин: в невольничьем кол-центре в Мьянме точно есть россияне

Несколько граждан России находятся в невольничьем кол-центре на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, которые приводятся в интервью, некоторые из россиян находятся в кол-центре по собственной воле, согласно информации от освобожденных ранее граждан.

«Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в кол-центрах по доброй воле», — сказал Ильин.

Дипломат отметил, что с большой долей вероятности в кол-центрах могут находиться и россияне, удерживаемые против их воли, однако точное количество таких граждан установить невозможно.

12 октября дипломат заявил, что организаторы мошеннических кол-центров на границе с Таиландом заманивают граждан многих стран, и в частности России. Сообщалось, что на них выходят русскоговорящие менеджеры с предложением «поработать в Таиланде»: для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги.

Ильин подчеркнул, что в текущем году он принял участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, которые были похищены из Таиланда и помещены в мошеннические кол-центры на территории Мьянмы.

Ранее сообщалось, что вызволенную из рабства в Мьянме россиянку кормили только рисом и избивали.