На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В посольстве РФ подтвердили наличие россиян в кол-центре Мьянмы

Консул в Таиланде Ильин: в невольничьем кол-центре в Мьянме точно есть россияне
true
true
true
close
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Несколько граждан России находятся в невольничьем кол-центре на территории Мьянмы вблизи границы с Таиландом. Об этом заявил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Илья Ильин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, которые приводятся в интервью, некоторые из россиян находятся в кол-центре по собственной воле, согласно информации от освобожденных ранее граждан.

«Там совершенно точно находятся несколько наших сограждан, которые, по словам тех, кто был оттуда освобожден и спасен, находятся в кол-центрах по доброй воле», — сказал Ильин.

Дипломат отметил, что с большой долей вероятности в кол-центрах могут находиться и россияне, удерживаемые против их воли, однако точное количество таких граждан установить невозможно.

12 октября дипломат заявил, что организаторы мошеннических кол-центров на границе с Таиландом заманивают граждан многих стран, и в частности России. Сообщалось, что на них выходят русскоговорящие менеджеры с предложением «поработать в Таиланде»: для девушек — моделями, для парней — рекламщиками, продвигающими некие товары или услуги.

Ильин подчеркнул, что в текущем году он принял участие в освобождении по российской инициативе четырех граждан РФ, которые были похищены из Таиланда и помещены в мошеннические кол-центры на территории Мьянмы.

Ранее сообщалось, что вызволенную из рабства в Мьянме россиянку кормили только рисом и избивали.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами