В Башкирии три человека не выжили в ДТП с загоревшимся автомобилем

В Башкирии машина врезалась в фуру и загорелась, три человека не выжили

В Башкирии произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Республики Башкортостан Владимир Севастьянов.

Инцидент произошел на 1343-м километре трассы «Урал». По предварительной информации, легковой автомобиль марки Daewoo врезался в большегруз, ехавший во встречном направлении.

В результате легковая машина вылетела с дороги, опрокинулась в кювет и загорелась. На кадрах с места инцидента заметно, что во время аварии автомобиль смяло, Серьезные повреждения получила крыша.

В ДТП пострадали три человека: 25-летняя водитель Daewoo и ее пассажиры. Спасти их медики не смогли.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

