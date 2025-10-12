Двоих детей зажало в сплющенном после ДТП автомобиле во Внуково

Во Внуково двоих детей зажало в искореженном после ДТП автомобиле

Автомобильная авария произошла в поселке совхоза «Крекшино» во Внуково. Об этом сообщает Telegram-канал «360 ЧП».

«ДТП с участием двух легковушек и грузовика произошло в поселке совхоза «Крекшино» во Внуково. Двое детей оказались зажаты в авто. На место выехали экстренные службы», — сообщает канал.

Подробностей об аварии не сообщается. Причины ДТП также неизвестны.

До этого массовая автомобильная авария произошла сегодня утром на юго-востоке столицы.

Кроме того, на МКАД каршеринг врезался в отбойник трассы, а затем перевернулся, встал на колеса, поехал задним ходом и попал под фургон. Аварию сняли камеры видеонаблюдения, установленные на трассе.

Ранее крупное ДТП с участием грузовиков произошло на трассе М-1 «Беларусь».