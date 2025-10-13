Врач предупредил о риске развития гайморита из-за промывания носа

Промывание носа в случае его заложенности может привести к осложнениям. Об этом kp.ru рассказал врач-оториноларинголог высшей категории, ведущий и лор-эксперт телеканала «Доктор» Владимир Зайцев.

«Если нос заложен, в его полости образовались корки, то мы рекомендуем промывания. Чаще всего для этого используются растворы на основе морской соли. Но прежде чем приступить к промываниям, нужно снять отечность слизистой оболочки с помощью сосудосуживающих капель. Если этого не сделать, промывание может закончиться гайморитом», — предупредил врач.

Он пояснил, что в случае отечности слизистой отверстие между носом и гайморовыми пазухами сужается, поэтому раствор не сможет выйти полностью. На фоне этого в пазухе может начаться воспалительный процесс — гайморит. Зайцев добавил, что соль в таких растворах может пересушить слизистую, поэтому важно соблюдать инструкцию.

Врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин до этого говорил, что народные методы лечения насморка могут не только не помочь, но и навредить здоровью. Так, например, прикладывания мешочка с солью или теплого яйца к носу могут усилить воспалительный процесс.

