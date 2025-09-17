На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Врач предупредил об опасности лечения насморка народными методами

Врач Шубин: насморк не стоит лечить народными методами
true
true
true
close
V2505/Shutterstock/FOTODOM

Народные методы лечения насморка могут не только не помочь, но и навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказал врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин.

Так, например, прикладывания мешочка с солью или теплого яйца к носу могут усилить воспалительный процесс. По словам врача, не стоит также закапывать в нос сок растений (чеснока или лука), потому что они будут раздражать слизистую и могут вызвать ожоги. Кроме того, опасно промывать нос неподготовленной водой.

«Бессильны против отеков слизистой растения, которые вы добавляете в чай или пытаетесь закапать, как сок алоэ, каланхоэ и т.п. Сильный мятный аромат, как уже было сказано, может давать общий освежающе-отвлекающий эффект и за счет этого немного облегчать симптомы», — подчеркнул Шубин.

Вместо этого для борьбы с простудой он посоветовал промывать нос солевыми растворами из аптеки, соблюдать питьевой режим, отдыхать и своевременно обращаться к специалисту.

Терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC), профессор Светлана Каневская до этого рассказала «Газете.Ru», что бесконтрольное употребление витамина С и других биологически активных добавок осенью не снижает риск простуды и не облегчает ее течение.

Ранее врач назвал четыре привычки для защиты от осенних простуд.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами