Врач предупредил об опасности лечения насморка народными методами

Народные методы лечения насморка могут не только не помочь, но и навредить здоровью. Об этом kp.ru рассказал врач высшей категории, оториноларинголог-фониатр, младший научный сотрудник Российского научного центра хирургии им. академика Б.В. Петровского (РНЦХ) Дмитрий Шубин.

Так, например, прикладывания мешочка с солью или теплого яйца к носу могут усилить воспалительный процесс. По словам врача, не стоит также закапывать в нос сок растений (чеснока или лука), потому что они будут раздражать слизистую и могут вызвать ожоги. Кроме того, опасно промывать нос неподготовленной водой.

«Бессильны против отеков слизистой растения, которые вы добавляете в чай или пытаетесь закапать, как сок алоэ, каланхоэ и т.п. Сильный мятный аромат, как уже было сказано, может давать общий освежающе-отвлекающий эффект и за счет этого немного облегчать симптомы», — подчеркнул Шубин.

Вместо этого для борьбы с простудой он посоветовал промывать нос солевыми растворами из аптеки, соблюдать питьевой режим, отдыхать и своевременно обращаться к специалисту.

Терапевт и руководитель клиники внутренних болезней Европейского Медицинского Центра (EMC), профессор Светлана Каневская до этого рассказала «Газете.Ru», что бесконтрольное употребление витамина С и других биологически активных добавок осенью не снижает риск простуды и не облегчает ее течение.

