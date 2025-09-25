Родителям объяснили, может ли насморк повлиять на слух у ребенка

Прямой связи между простудой и проблемами со слухом нет. Однако, согласно статистике, до достижения пяти лет 90% детей переносят отит в явной или скрытой форме. Об этом в эфире «Радио 1» сообщила врач-сурдолог, отоневролог, лор, эксперт по слуху и равновесию Яна Новикова.

«Во время насморка отекает не только слизистая носа, но и носоглотка, где находятся устья слуховых (евстахиевых) труб. Эти трубы соединяют среднее ухо с носоглоткой, выравнивая давление. Когда они отекают и перекрываются, в среднем ухе начинается воспаление — развивается отит», — объяснила специалист.

Она добавила, что особую роль в этом процессе играют аденоиды (разращения лимфоидной ткани в носоглотке), которые могут физически перекрывать слуховые трубы, провоцируя постоянные воспаления.

До этого Новикова перечислила признаки тугоухости у маленьких детей, с которыми необходимо срочно обращаться к специалисту. По ее словам, стоит насторожиться, если ребенок не поворачивает голову в сторону звука. Дети постарше могут не реагировать на собственное имя, часто переспрашивать, делать громче телевизор или музыку, отставать в речевом развитии.

Ранее врач рассказал, как не допустить ухудшения слуха из-за наушников.