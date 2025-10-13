На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сочи тургруппу сбило с маршрута из-за сильных дождей

МЧС: вертолет вылетел на поиски тургруппы в Сочи, сбитой с маршрута из-за ливня
Виталий Белоусов/РИА Новости

В Сочи зарегистрированная туристическая группа оказалась отрезанной от маршрута из-за сильных дождей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

«Вертолет со спасателями МЧС России вылетел на поиски и спасение туристкой группы в Сочи», — говорится в сообщении.

По словам специалистов, во время передвижения группы через реку Уруштен начался сильный подъем воды из-за дождей. Водоем резко поднялся и отрезал людей от маршрута.

До этого Telegram-канал SHOT писал, что восемь туристов с детьми застряли в горах Краснодарского края из-за поднявшегося уровня воды в реке. По информации журналистов, в группе туристов есть дети 10 и 13 лет. 7 октября они отправились в поход по Кубани.

В публикации говорится, что в настоящее время они не могут вернуться на маршрут, ночуют в самодельном убежище и двое из них уже получили переохлаждение. Тур в горы должен был продлиться с 7 по 12 октября, протяженность маршрута — 75 км, самая высокая точка — 3540 м.

Ранее женщина выжила после падения с 50-метровой скалы.

