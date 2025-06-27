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Рабочий случайно столкнулся с дальневосточным леопардом и снял его на видео

В Приморском крае рабочие случайно столкнулись с дальневосточным леопардом

Рабочие, прокладывавшие противопожарные разрывы в Приморском крае, случайно встретили в лесу дальневосточного леопарда и сняли это на видео. Кадры встречи появились в Telegram-канале национального парка «Земля леопардов».

«На кадрах — естественное поведение здорового дикого животного — избегание. В начале видео леопард не видел человека и спокойно шел своей дорогой — по минполосе (противопожарному разрыву). Когда человек дал о себе знать, животное поспешило ретироваться», — прокомментировали поведение дикой кошки сотрудники природной территории.

Изучив запись, сотрудники отдела науки заповедной территории смогли идентифицировать особь по узору на шкуре — встретившийся рабочим леопард оказался шестилетним самцом.

В пресс-службе нацпарка отметили, что встречи с леопардами — большая редкость, но они могут происходить в границах их территории обитания.

В национальном парке «Земля леопарда» в Приморском крае сообщили, что амурский тигр похитил одну из скрытых камер наблюдения.

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