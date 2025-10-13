Ивлееву через суд просят поделиться брендом

Индивидуальный предприниматель из Казани Венера Сибишова просит суд по интеллектуальным правам частично прекратить правовую охрану товарного знака Agent Beauty, который принадлежит блогеру Анастасии Ивлеевой. Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что предприниматель хочет аннулировать регистрацию бренда только для услуг «управление бизнесом, организация бизнеса, бизнес-администрирование и служба офисная» по причине его неиспользования правообладателем.

В настоящее время иск принят к рассмотрению, предварительные слушания назначили на 1 декабря. В статусе третьего лица в деле примет участие Роспатент.

Блогер зарегистрировала товарный знак Agent Beauty в 2020 году для ряда товаров, в том числе химических, косметических и парфюмерных продуктов, одежды, обуви, а также таких услуг, как телекоммуникации, воспитание, образование и других.

До этого стало известно, что Роспатент получил заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин». Если ведомство аннулирует его защиту, юморист Максим Галкин (признан в РФ иностранным агентом) лишится исключительных прав на собственное имя.

В заявлении в качестве причины прекращения охраны товарного знака указана ликвидация ИП, за которым он был закреплен. По информации в базе единого реестра юридических лиц, 18 января 2023 года артист решил его закрыть.

Ранее муж Ивлеевой отсудил у матери наследство брата.