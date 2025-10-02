Максим Галкин может «лишиться имени»

Роспатент получил заявление о прекращении правовой охраны товарного знака «Максим Галкин» (признан в РФ иностранным агентом), передает RT.

Согласно материалу, если ведомство аннулирует его защиту, Галкин лишится исключительных прав на собственное имя.

«Любое третье лицо технически получит возможность оформить знак на себя и запретить пользоваться им на территории РФ и прежнему обладателю», — отмечает RT.

В заявлении в качестве причины прекращения охраны товарного знака указана ликвидация ИП, за которым он был закреплен. По информации в базе Единого реестра юридических лиц, 18 января 2023 года Галкин решил его закрыть.

«Зачем нужен этот товарный знак, если им все равно уже некому пользоваться?.. Приходится вот так вычищать поле, чтобы ничего не мешало», — пояснил президент «Первой патентной компании» Анатолий Аронов, который и обратился в Роспатент с заявлением по поводу «Максима Галкина».

После начала СВО юморист и его супруга певица Алла Пугачева уехали детьми из России. У пары есть израильские паспорта и гражданство Кипра. Галкин попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2022 года. По данным Минюста, артист находится под иностранным влиянием. Юмористу не удалось оспорить этот статус в Верховном суде.

