Муж Ивлеевой отсудил у матери наследство брата

Муж блогерши Анастасии Ивлеевой, бизнесмен Филипп Бегак, отсудил у матери наследство брата. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным издания, Бегак подал заявление об установлении факта принятия наследства и признания права собственности на имущество брата. Речь идет о 1/9 доли в праве общей долевой собственности на жилой дом и 1/6 доли на земельный участок, расположенные в ДСК «Советский писатель». Ответчиками по делу выступали мать бизнесмена Дарья Семенова и департамент городского имущества Москвы.

Суд удовлетворил требования Бегака, признав за ним право на имущество. Отмечается, что ни один из родственников больше не заявлял о своих правах на наследство.

10 сентября Telegram-канал «Звездач» сообщал, что Филипп Бегал заработал миллионы рублей на строительных работах.

Канал уточнил, что с 2023 года Филипп Бегак руководит собственной строительной компанией ООО «СК Фронтон». Бизнес специализируется на производстве отделочных работ, и уже в первый год существования выручка компании достигла 54 миллионов рублей. Чистая прибыль от отделки составила 15 миллионов рублей.

В 2024 году выручка предприятия выросла до 69 миллионов рублей, однако прибыль упала до 1,2 миллионов рублей.

Ранее Елена Малышева заработала полмиллиарда на своем медцентре.

