Блиновская попросила суд отсрочить наказание

Осужденная на пять лет колонии блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, в которой попросила об отсрочке от исполнения наказания, пока ее детям не исполнится 14 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В апелляционной жалобе отмечается, что блогер «полностью раскаялась в содеянном», а ее дальнейшая изоляция от общества негативно повлияет на воспитание и психологическое состояние ее детей (у блогера трое сыновей и дочь, младшему ребенку в этом году исполняется пять лет).

Агентство уточняет, что сейчас Блиновская находится в столичном СИЗО (следственном изоляторе). Она поучаствует в рассмотрении своей жалобы по видеосвязи или подаст ходатайство, чтобы лично присутствовать в Мосгорсуде.

В марте этого года «королеву марафонов» Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова назвала приговор жестким.

Ранее Милонов призвал запретить сериал «Паучиха» о Блиновской.