На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Блиновская попросила суд отсрочить наказание

Блогер Блиновская попросила суд отсрочить отбывание наказания из-за детей
true
true
true
close
elena_blinovskaya/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Осужденная на пять лет колонии блогер Елена Блиновская подала апелляцию на приговор, в которой попросила об отсрочке от исполнения наказания, пока ее детям не исполнится 14 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела.

В апелляционной жалобе отмечается, что блогер «полностью раскаялась в содеянном», а ее дальнейшая изоляция от общества негативно повлияет на воспитание и психологическое состояние ее детей (у блогера трое сыновей и дочь, младшему ребенку в этом году исполняется пять лет).

Агентство уточняет, что сейчас Блиновская находится в столичном СИЗО (следственном изоляторе). Она поучаствует в рассмотрении своей жалобы по видеосвязи или подаст ходатайство, чтобы лично присутствовать в Мосгорсуде.

В марте этого года «королеву марафонов» Елену Блиновскую приговорили к пяти годам лишения свободы за отмывание денег и неправомерный оборот средств платежей. При этом от ответственности за неуплату налогов блогера освободили — в связи с истечением срока давности преступления. Адвокат Блиновской Наталия Сальникова назвала приговор жестким.

Ранее Милонов призвал запретить сериал «Паучиха» о Блиновской.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами