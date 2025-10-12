На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Мужчина открыл огонь из пистолета, когда не смог познакомиться с девушкой в баре Киева

В Киеве мужчина открыл стрельбу по людям в баре
Девушка пострадала при стрельбе в киевском баре. Видео инцидента публикует УНИАН.

По данным агентства, инцидент произошел накануне вечером. Один из посетителей бара начал приставать к женщине, которая пришла вместе с молодым человеком. Когда тот вступился за возлюбленную, инициатор знакомства открыл огонь из пистолета. При этом пострадала девушка, попытавшаяся остановить стрелявшего. Ее доставили в больницу.

6 октября в Киеве один водитель маршрутки бросил гранату Ф-1 в другого. До этого между ними произошел конфликт. В результате взрыва никто не пострадал, маршрутка получила повреждения. Подозреваемым стал ее 59-летний водитель, который в прошлом уже был судим.

А в конце сентября во Львовской области Украины сотрудник военкомата открыл стрельбу во время вручения повестки. Это произошло, когда задержанный им мужчина попытался вырваться.

Ранее под Киевом мужчина после ссоры расстрелял отца с сыном.

Новости Украины
